Gli EAU annunciano l’avvio di un programma da 1 miliardo di dollari per la ricostruzione energetica dello Yemen, aprendo nuove opportunità per le rinnovabili e i partner nel campo della rete elettrica in Europa

Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la disponibilità di un pacchetto da 1 miliardo di dollari per contribuire alla ricostruzione del settore elettrico dello Yemen – un’iniziativa che secondo gli analisti europei potrebbe aprire nuove strade alle aziende europee nel settore delle rinnovabili interessate a progetti ad alto impatto per la stabilizzazione del Medio Oriente.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251204298549/it/

UAE unveils $1bn Yemen energy rebuild, signalling new opportunities for European renewables and grid partners (Photo: AETOSWire)

Il ministero degli affari esteri degli EAU spiega che la decisione è stata resa nota durante la partecipazione del Paese alla prima edizione della Yemen National Energy Conference (YFNEC 2025). L’ambasciatore degli EAU nello Yemen, Mohamed Hamad Al Zaabi , ha ribadito l’impegno del suo Paese nel promuovere l’energia sostenibile nello Yemen, affrontare gli annosi problemi della rete elettrica e rafforzare le partnership pubbliche-private per stimolare investimenti.

L’intervento rinnovato degli EAU giunge mentre l’Europa accelera il proprio coinvolgimento con i partner del Golfo in materia di sicurezza energetica, resilienza climatica e stabilizzazione regionale. Bruxelles ha sottolineato ripetutamente come il ripristino dei servizi essenziali nelle aree colpite da conflitti sia fondamentale per ridurre gli sfollamenti forzati, proteggere le rotte marittime nel Mar Rosso e sostenere le attività di peacebuilding a lungo termine. Lo Yemen – situato all’imboccatura meridionale del Mar Rosso – rimane un elemento cruciale di questa strategia.

“Questo annuncio crea una reale opportunità per il sostegno dell’UE e il coinvolgimento delle aziende europee nella ripresa del settore elettrico yemenita. Grazie a progetti già in avanzamento [Shabwah e Aden], il settore si sta spostando verso una fase di attuazione concreta. Se sostenuta da un’offerta stabile e da strumenti basilari di mitigazione del rischio, la situazione potrebbe offrire punti di ingresso praticabili per fornitori europei di tecnologia, finanziatori e partner ingegneristici”, spiega Akul Raizada, consulente di politiche energetiche con sede a Parigi e che collabora con varie stakeholder dell’UE.

L’allocazione degli EAU prevede la costruzione di centrali elettriche fotovoltaiche, eoliche e convenzionali, nell’ambito di un più ampio impegno volto a ripristinare un approvvigionamento elettrico affidabile in un Paese in cui molte aree ricevono meno di quattro ore di energia elettrica al giorno. Il programma sarà realizzato da Global South Utilities (GSU), con sede ad Abu Dhabi, che ha recentemente inaugurato un impianto solare da 53 MW a Shabwah e sta raddoppiando la capacità dell’impianto fotovoltaico di Aden, destinato a diventare uno dei più grandi della regione.

Il primo ministro yemenita Salem bin Braik ha elogiato il sostegno costante degli EAU in un periodo in cui le infrastrutture dello Yemen sono state gravemente danneggiate in oltre un decennio di conflitti. Per l’Europa, il rinnovato impegno degli EAU rafforza le più ampie attività volte a stabilizzare le catene di approvvigionamento, proteggere le rotte commerciali marittime ed espandere partnership sostenibili nella regione – priorità sempre più integrate nella strategia geopolitica ed energetica a lungo termine dell’UE.

Fonte: AETOSWire

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251204298549/it/

Ambasciata degli EAU nello Yemen

sanaa@mofa.gov.ae





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire