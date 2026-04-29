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Gli attacchi dei bot basati sull'IA sono aumentati di 12,5 volte, secondo il Bad Bot Report di Thales

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