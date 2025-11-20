GigaOm Radar for Vector Databases v3 nomina Vespa.ai nella categoria Leader and Outperformer

Vespa.ai, creatore di una piattaforma di ricerca AI mirata alla realizzazione e implementazione di applicazioni AI su larga scala e in tempo reale basate sui big data, oggi ha annunciato di essere stato riconosciuto tra i Leader and Outperformer nella classifica GigaOm Radar for Vector Databases v3. Si tratta del terzo anno consecutivo in cui l'azienda appare nell'indagine sui database vettoriali di GigaOm.

Giunto ormai alla terza edizione, il rapporto mette a confronto 17 importanti soluzioni open source e commerciali che utilizzano l'ambito di valutazione strutturato di GigaOm. Oltre alle irrinunciabili funzionalità di base, il Radar prende in esame le caratteristiche principali e i punti di forza emergenti di ciascun fornitore, oltre a criteri commerciali più ampi.

