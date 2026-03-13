Giornale di Brescia
GigaDevice presenta GD32M531 MCU, potenziando l’innovazione tecnologica nel controllo di motori

GigaDevice , azienda leader nel settore dei semiconduttori specializzata in Flash memory , microcontroller (MCU) a 32 bit , sensori e prodotti analogici oggi ha ufficialmente annunciato il lancio dei microcontroller (MCU) a 32-bit serie GD32M531 , specificamente realizzati per applicazioni di controllo di motori. Alimentata dall’Arm® Cortex®-M33 core, la serie integra acceleratori di hardware specifici per il controllo di motori e risorse periferiche altamente integrate. Con prestazioni di calcolo eccezionali, capacita di controllo di precisione e affidabilità di livello industriale, la serie ottiene il controllo accurato di motori doppi + PFC, offrendo una soluzione altamente efficiente ed efficace in termini di costi per vari scenari di applicazione, tra cui unità esterne di condizionatori d’aria, pompe di calore ad aria, lavatrici/asciugatrici, lavastoviglie e fornelli a induzione multi-bruciatore.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260310964973/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Megan Mu, yi.mu@gigadevice.com , +86 18500605795



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

