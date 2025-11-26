Giornale di Brescia
GigaDevice lancia xSPI NOR Flash serie GD25NX con modulo a doppia tensione

GigaDevice, società leader nei semiconduttori specializzata in memoria Flash, microcontroller da 32-bit (MCU), sensori e prodotti analogici, oggi ha annunciato il lancio della nuova generazione di prodotti xSPI NOR Flash a doppia tensione ad alte prestazioni – la serie GD25NX. Dotata di core da 1.8 V core e modulo I/O da 1.2 V, la serie GD25NX si connette direttamente al sistema su chip (SoC) da 1.2 V senza un circuito esterno di booster, riducendo significativamente il consumo energetico del sistema e il costo della distinta base.

Partendo dal successo delle serie 1.2 V I/O GD25NF e GD25NE, il nuovo GD25NX estende ulteriormente le competenze di GigaDevice nel modello Flash a doppia tensione.

