GIGABYTE Technology, un leader globale noto per l'eccellenza della sua ingegneria nel calcolo performante e nei server di intelligenza artificiale, estende il suo portafoglio completo di infrastruttura AI end-to-end progettato specificamente per il settore delle telecomunicazioni al MWC 2026 . Le soluzioni di prodotto end-to-end di GIGABYTE consentono agli operatori di convertire enormi volumi di dati di rete in intelligence, automazione e nuovi flussi di ricavi, mentre le reti delle telecomunicazioni si evolvono da vettori di dati a piattaforme digitali alimentate dall'AI.

GIGABYTE alimenta la trasformazione AI nel settore telecom con un'infrastruttura end-to-end al MWC 2026

