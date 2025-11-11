GGPoker annuncia Online Poker Millionaires – una nuova docuserie che mette in scena il mondo del poker online ad alte puntate di GGPoker

GGPoker , la più grande sala poker del mondo, annuncia il lancio di Online Poker Millionaires , una nuova docuserie che porta gli spettatori dentro il mondo del poker online ad alte puntate. Il trailer della serie sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale di GGPoker lunedì 10 novembre, mentre il primo episodio, a cui partecipa Alex Theologis, sarà disponibile mercoledì 12 novembre .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251110021690/it/

GGPoker Online Poker Millionaires Documentary Series

Descrizione della serie

Prodotta in collaborazione con POKERfilms, Online Poker Millionaires mostra come i giocatori più determinati riescano a trasformare un laptop, l’ambizione e la disciplina in un autentico successo economico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251110021690/it/

Referenti per i media

Paul Burke, press@ggnetwork.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire