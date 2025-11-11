Giornale di Brescia
GGPoker annuncia Online Poker Millionaires – una nuova docuserie che mette in scena il mondo del poker online ad alte puntate di GGPoker

GGPoker , la più grande sala poker del mondo, annuncia il lancio di Online Poker Millionaires , una nuova docuserie che porta gli spettatori dentro il mondo del poker online ad alte puntate. Il trailer della serie sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale di GGPoker lunedì 10 novembre, mentre il primo episodio, a cui partecipa Alex Theologis, sarà disponibile mercoledì 12 novembre .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251110021690/it/

Descrizione della serie

Prodotta in collaborazione con POKERfilms, Online Poker Millionaires mostra come i giocatori più determinati riescano a trasformare un laptop, l’ambizione e la disciplina in un autentico successo economico.

