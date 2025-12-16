Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Gestire la complessità e aumentare l'efficienza: CES 2026: dSPACE dimostra soluzioni di test e intelligenza artificiale per lo sviluppo di SDV

AA

Al CES 2026, dSPACE presenterà soluzioni complete di test che consentono ai produttori di veicoli di gestire in modo efficiente la sempre maggiore complessità nello sviluppo di veicoli definiti da software. Allo stand 4500 di West Hall, dSPACE illustrerà un portafoglio di convalida completo con soluzioni di software-in-the-loop e hardware-in-the-loop su base IA per lo sviluppo accelerato di veicoli.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251216975757/it/

At CES 2026, dSPACE will present a comprehensive validation portfolio with AI-supported software-in-the-loop and hardware-in-the-loop solutions for accelerated SDV development.

At CES 2026, dSPACE will present a comprehensive validation portfolio with AI-supported software-in-the-loop and hardware-in-the-loop solutions for accelerated SDV development.

L'IA è un facilitatore strategico nell'intero processo di sviluppo e di test. dSPACE esplora come gli ultimi sviluppi nelle tecnologie di IA generativa e agentica possano supportare i test di software-in-the-loop (SIL) e consentire i piani di CI/CD per la convalida automatizzata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

dSPACE GmbH
Bernd Schäfers-Maiwald
Vicepresidente, Marketing e comunicazioni aziendali
Rathenaustrasse 26
33102 Paderborn
Tel.: +49 5251 1638-714
E-mail: bschaefers-maiwald@dspace.de

dSPACE GmbH
Ulrich Nolte
Responsabile delle comunicazioni, Marketing e comunicazioni aziendali
Rathenaustrasse 26
33102 Paderborn
Tel.: +49-5251-1638--1448
E-mail: unolte@dspace.de

dSPACE Inc--USA
Lisa Kuehl
Sr. Manager Marketing e Comunicazioni
50131 Pontiac Trail
Wixom, Michigan, 48393
E-mail: lkuehl@dspaceinc.com

press@dspace.de



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario