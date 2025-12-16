Gestire la complessità e aumentare l'efficienza: CES 2026: dSPACE dimostra soluzioni di test e intelligenza artificiale per lo sviluppo di SDV
Al CES 2026, dSPACE presenterà soluzioni complete di test che consentono ai produttori di veicoli di gestire in modo efficiente la sempre maggiore complessità nello sviluppo di veicoli definiti da software. Allo stand 4500 di West Hall, dSPACE illustrerà un portafoglio di convalida completo con soluzioni di software-in-the-loop e hardware-in-the-loop su base IA per lo sviluppo accelerato di veicoli.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251216975757/it/
At CES 2026, dSPACE will present a comprehensive validation portfolio with AI-supported software-in-the-loop and hardware-in-the-loop solutions for accelerated SDV development.
L'IA è un facilitatore strategico nell'intero processo di sviluppo e di test. dSPACE esplora come gli ultimi sviluppi nelle tecnologie di IA generativa e agentica possano supportare i test di software-in-the-loop (SIL) e consentire i piani di CI/CD per la convalida automatizzata.
dSPACE GmbH
Bernd Schäfers-Maiwald
Vicepresidente, Marketing e comunicazioni aziendali
Rathenaustrasse 26
33102 Paderborn
Tel.: +49 5251 1638-714
E-mail: bschaefers-maiwald@dspace.de
dSPACE GmbH
Ulrich Nolte
Responsabile delle comunicazioni, Marketing e comunicazioni aziendali
Rathenaustrasse 26
33102 Paderborn
Tel.: +49-5251-1638--1448
E-mail: unolte@dspace.de
dSPACE Inc--USA
Lisa Kuehl
Sr. Manager Marketing e Comunicazioni
50131 Pontiac Trail
Wixom, Michigan, 48393
E-mail: lkuehl@dspaceinc.com
