GEOLOG acquisisce Quad Ltd e QO Inc. per potenziare i servizi globali di geologia dei pozzi e pressione interstiziale

GEOLOG International B.V. ("GEOLOG" o la "Società"), fornitore indipendente leader nel settore delle geoscienze per pozzi, soluzioni di perforazione e servizi di rilevamento di superficie per il settore energetico, ha annunciato oggi l’acquisizione di Quad Ltd e QO Inc. (insieme, "Quad"). Quad è un fornitore di lunga data di geologi per pozzi e operazioni, oltre che di servizi avanzati di analisi della pressione interstiziale e del gradiente di frattura.

Questa acquisizione strategica rafforza in modo significativo il portafoglio di servizi avanzati di supporto alla perforazione e al sottosuolo di GEOLOG e ne consolida la presenza operativa a livello globale.

GEOLOG e Quad vantano una storia di collaborazione di successo in numerosi progetti internazionali, al servizio di un'ampia gamma di clienti nel settore energetico. L'integrazione del personale altamente qualificato e delle competenze tecniche specializzate di Quad rafforzerà la capacità di GEOLOG di supportare i clienti in ambienti di perforazione complessi, dalla fase di esplorazione a quella di sviluppo e produzione.

" Quad è da tempo un partner affidabile e siamo lieti di dare ufficialmente il benvenuto al suo team nella famiglia GEOLOG ”, ha commentato Richard Calleri, amministratore delegato di GEOLOG. " La sua reputazione di eccellenza nel settore della geologia dei pozzi e delle operazioni, nonché nell'analisi della pressione interstiziale e del gradiente di frattura, è straordinaria. Combinando le conoscenze specialistiche di Quad con l'ampia presenza globale e la piattaforma tecnologica di GEOLOG, ora siamo in grado di offrire una suite di soluzioni veramente integrata, fondamentale per i pozzi tecnicamente complessi e ad alto rischio".

Quad opera in tutto il mondo, fornendo ai clienti professionisti esperti in geologia e competenze riconosciute in discipline critiche quali la previsione della pressione interstiziale e l'analisi del gradiente di frattura. L'ampia esperienza dell'azienda comprende il supporto a pozzi ad alta pressione e alta temperatura (HPHT, High-Pressure, High-Temperature), operazioni in acque profonde e giacimenti non convenzionali, fornendo informazioni fondamentali per ottimizzare la pianificazione dei pozzi, gestire i rischi di perforazione e migliorare la sicurezza e le prestazioni complessive.

Incorporando i servizi di Quad nell'attuale portafoglio GEOLOG, i clienti otterranno:

Ampliamento del pool di talenti: accesso a un team globale più ampio di geologi specializzati in pozzi e operazioni con una profonda esperienza in diversi ambienti geologici e operativi. Rafforzamento della gestione dei rischi: capacità superiori di analisi della pressione interstiziale e del gradiente di frattura a supporto della progettazione dei pozzi, delle decisioni di perforazione in tempo reale e di un'efficace mitigazione dei rischi. Fornitura di servizi completi: una soluzione più ampia e integrata che combina le avanzate funzionalità di registrazione di superficie e i flussi di lavoro digitali di GEOLOG con la consulenza specialistica e le competenze geologiche in loco di Quad.

Nei prossimi mesi, GEOLOG e Quad coordineranno la fornitura dei servizi, allineeranno i flussi di lavoro tecnici e integreranno ulteriormente le proprie offerte.

Shaun Coogan, direttore di Quad, ha aggiunto: " Questo è il logico passo successivo nella nostra relazione di lunga data con GEOLOG. Condividiamo l'impegno per l'eccellenza tecnica e una cultura incentrata sul cliente. Insieme, siamo meglio attrezzati per aiutare i nostri clienti a ridurre i rischi, migliorare le prestazioni dei pozzi e realizzare i loro progetti in modo sicuro ed efficiente in tutto il mondo ".

I termini della transazione non sono stati divulgati.

Informazioni su GEOLOG

GEOLOG è un fornitore globale indipendente leader nel settore delle geoscienze per pozzi, del rilevamento di superficie e dei servizi avanzati di supporto alla perforazione per il settore energetico. Operando in oltre 40 paesi, GEOLOG fornisce servizi di alta qualità per la valutazione delle formazioni, l'ottimizzazione delle trivellazioni, la caratterizzazione dei giacimenti e l'elaborazione dei dati in tempo reale, aiutando i clienti a ridurre i rischi, migliorare le prestazioni dei pozzi e ridurre i costi complessivi di sviluppo dei giacimenti. Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.geolog.com

Informazioni su Quad Ltd e QO Inc.

Quad Ltd e QO Inc. sono fornitori specializzati di servizi di geologia per pozzi e operazioni, analisi della pressione interstiziale e del gradiente di frattura per il settore internazionale del petrolio e del gas. Operando in tutti i principali bacini petroliferi e di gas naturali del mondo, Quad supporta operatori e società di servizi dall'esplorazione allo sviluppo, con una forte attenzione ai pozzi complessi, agli ambienti HPHT e ai progetti tecnicamente impegnativi.

