GenNx360 Capital Partners completa la vendita di Precision Aviation Group a VSE Corporation per circa 2,025 miliardi di dollari in contanti e azioni.

Fondata nel 1996 e con sede ad Atlanta, Georgia, PAG è un fornitore globale di punta di servizi di manutenzione, riparazione e revisione (“MRO”) nel settore aeronautico e di soluzioni di distribuzione e supply chain, che opera nei mercati dell'aviazione commerciale, d'affari e generale, degli elicotteri e della difesa. PAG gestisce attualmente 29 sedi in tutto il mondo, impiega oltre 1.000 persone, serve più di 10.000 clienti a livello globale ed esegue oltre 175.000 riparazioni all'anno. L'acquisizione aumenta il fatturato di VSE di circa il 50% su base pro forma per il 2025 e dovrebbe contribuire immediatamente al margine EBITDA rettificato consolidato di VSE.

Durante il periodo in cui era proprietaria di GenNx360, PAG si è evoluta in una piattaforma globale ad alto margine nel settore post-vendita dell'aviazione, specializzata in motori, avionica, componenti e soluzioni proprietarie. PAG è passata da nove centri di riparazione a 29 sedi, ha ampliato la propria presenza in Nord America e ha esteso la propria presenza internazionale in Europa, Australia e Brasile. L'azienda ha ampliato le proprie capacità di riparazione nel settore dei motori e dell'avionica, rafforzando al contempo la propria posizione sulle piattaforme aeronautiche di nuova generazione..

Durante il periodo in cui era proprietaria, GenNx360 ha attuato una strategia di espansione attraverso acquisizioni mirate, portando a termine 11 operazioni di acquisizione complementari, ampliando la propria presenza geografica e rafforzando le proprie competenze tecniche. Queste iniziative di crescita inorganica sono state integrate da una solida crescita organica, trainata dall'acquisizione costante di nuovi clienti e dall'ampliamento delle partnership strategiche.

“La nostra partnership con PAG è stata un risultato della strategia proattiva di GenNx360 e della profonda competenza nel settore aerospaziale e della difesa. La nostra capacità di espandere PAG in una piattaforma MRO globale diversificata testimonia il livello eccezionale del team dirigente di”, ha dichiarato Pratik Rajeevan, Direttore di GenNx360 Capital Partners, che ha individuato e condotto l'investimento.

"La nostra partecipazione azionaria in VSE riflette la nostra fiducia nel slancio di PAG e nella capacità di VSE di accelerare la sua prossima fase di crescita, potenziare le proprie competenze e offrire un valore ancora maggiore ai clienti", ha dichiarato Ron Blaylock, Fondatore e Socio amministratore di GenNx360 Capital Partners.

“Abbiamo sviluppato una reputazione di reattività ai clienti, ampie competenze tecniche e assistenza affidabile per gli operatori di tutto il mondo. L'ingresso in VSE segna l'inizio di un nuovo importante capitolo per PAG”, ha dichiarato David Mast, AD di Precision Aviation Group.

“PAG è un'acquisizione altamente complementare per VSE, che amplia le nostre capacità nel settore post-vendita aeronautico, la nostra competenza tecnica e la nostra presenza globale nei mercati dell'aviazione commerciale, d'affari e generale, nonché in quello degli elicotteri. PAG si è creata una reputazione eccezionale per la reattività ai clienti, le capacità di riparazione proprietarie e l'eccellenza operativa, e siamo entusiasti di dare il benvenuto a David Mast e al team PAG in VSE. Insieme, stiamo creando una piattaforma aftermarket per l'aviazione su scala più ampia, con capacità di riparazione e distribuzione potenziate che posizionano VSE per una crescita a lungo termine e la creazione di valore”, ha dichiarato John Cuomo, Presidente e AD di VSE Corporation.

Dettagli della transazione: il prezzo di acquisto di 2,025 miliardi di dollari comprende 1,75 miliardi di dollari in contanti e circa 275 milioni di dollari in azioni emesse a GenNx360; e fino a un ulteriore 125 milioni di dollari in pagamenti di earn-out contingenti basati sui risultati del 2026.

Il più recente investimento azionario di GenNx360 in PAG è stato sostenuto da GenNx360 Capital Partners Fund IV, LP, e dal fondo di continuazione a asset singolo gestito da Neuberger e Blackstone Strategic Partners, con la partecipazione di Dextra Partners e Churchill Asset Management. Oltre al Sig. Blaylock e al Sig. Rajeevan, il team di investimento di GenNx360 PAG ha compreso Lloyd Trotter, GenNx360 fondatore e Senior Advisor; Reece Zakarin, Vicepresidente; Anil Nagpal, Assistente Vicepresidente; e Jon Langenfeld, Associato.

J.P. Morgan e Jefferies hanno agito in qualità di consulenti finanziari sell-side per GenNx360 e PAG, mentre Winston & Strawn LLP ha ricoperto il ruolo di consulente legale. Perella Weinberg Partners ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo e consulente per i mercati dei capitali di debito di VSE, mentre Jones Day ha ricoperto il ruolo di consulente legale.

INFORMAZIONI SU GENNX360 CAPITAL PARTNERS

GenNx360 Capital Partners è una società di private equity incentrata sull'acquisizione di aziende di servizi business-to-business del mercato medio. GenNx360 collabora con aziende dotate di modelli di business consolidati e sostenibili in settori in espansione, con l'obiettivo di attuare e sostenere iniziative di crescita organica ed espansione esterna volte ad accrescere il valore, accelerare la crescita, ottenere efficienze di costo e generare solidi rendimenti finanziari. GenNx360 è stata fondata nel 2006 e ha sede a New York. Per ulteriori informazioni su GenNx360, visitare il sito www.gennx360.com .

INFORMAZIONI SU PRECISION AVIATION GROUP

Precision Aviation Group (“PAG”) è uno dei principali fornitori globali di servizi MRO, distribuzione e gestione della catena di approvvigionamento nel settore aftermarket dell'aviazione, a supporto dei mercati dell'aviazione generale e di business (B&GA), degli elicotteri e della difesa. PAG serve un'ampia base clienti globale e offre competenze tecniche in materia di motori, componenti, avionica e soluzioni di riparazione proprietarie. Per ulteriori informazioni su PAG, visitare il sito www.precisionaviationgroup.com .

INFORMAZIONI SU VSE CORPORATION

VSE è un fornitore leader di servizi di distribuzione e riparazione nel settore aeronautico per i mercati post-vendita dell'aviazione commerciale, d'affari e generale (B&GA). Con sede a Miramar, in Florida, VSE si impegna a migliorare in modo significativo la produttività e la durata delle risorse di alto valore e fondamentali per l'attività dei propri clienti. I servizi di distribuzione di ricambi aftermarket e di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) di VSE supportano la distribuzione di componenti per motori e di parti accessorie per motori e cellule, nonché i servizi di riparazione per operatori commerciali e del settore B&GA. Per informazioni più dettagliate, visitare il sito web di VSE all'indirizzo www.vsecorp.com .

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