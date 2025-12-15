GENESIS Pharma annuncia una nuova partnership con Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. relativa alla commercializzazione di donidalorsen contro l'angioedema ereditario nell'Europa centrale e orientale

ANNUNCIO RISERVATO AI SOLI MEDIA EUROPEI DEL SETTORE MEDICO E FARMACEUTICO E AI SOLI MEDIA EUROPEI DEL SETTORE FINANZIARIO

GENESIS Pharma, società biofarmaceutica regionale specializzata nella commercializzazione di farmaci innovativi nell'Europa centrale e orientale, annuncia la sottoscrizione di un accordo esclusivo con Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. (OPEL), l'attività europea della società globale Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. attiva nel settore delle cure sanitarie, relativo a donidalorsen. In base ai termini dell'accordo, GENESIS Pharma distribuirà e commercializzerà donidalorsen in esclusiva in quattordici mercati: Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

Contatto per ulteriori informazioni:

Natalia Karahaliou, responsabile comunicazioni

nkarahaliou@genesispharma.com

+30 210 87 71 605





