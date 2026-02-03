Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Generali Deutschland AG sceglie Clearwater Analytics per ammodernare e scalare la gestione operativa degli investimenti nel ramo polizze unit-linked

AA

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha annunciato che Generali Deutschland AG ha scelto la piattaforma di gestione degli investimenti CWAN per il proprio business assicurativo vita legato a fondi unit-linked (ULF) da 40 miliardi di euro allo scopo di unificare i processi tra quattro affiliate del gruppo e prepararlo così a una crescita accelerata in uno dei settori in più rapida espansione in Europa.

La partnership rispecchia un’iniziativa strategica in vista di un’espansione del mercato senza precedenti. Secondo i dati di Allied Market Research, il mercato globale delle assicurazioni unit-linked ha raggiunto i 906,9 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che crescerà a un tasso annuo del 10,9% fino al 2032, raggiungendo i 2,3 migliaia di miliardi di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media

Claudia Cahill , Direttrice comunicazioni e PR | +1 208-433-1200 | press@cwan.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario