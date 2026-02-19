Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

GekkoVet e Royal Canin entrano in America Latina con il lancio in Messico, aprendo un nuovo continente nella loro partnership globale

AA

GekkoVet, il leader finlandese nel supporto alle decisioni cliniche basato sull'intelligenza artificiale per i veterinari, e Royal Canin, un pioniere globale nella salute degli animali da compagnia attraverso la nutrizione, annunciano il lancio della loro collaborazione strategica in Messico. Questo segna il primo lancio nazionale del sodalizio delle due aziende in America Latina, ampliando l'iniziativa avviata all'inizio di quest'anno con implementazioni riuscite in Asia.

Royal Canin Mexico sta fornendo ai team veterinari la piattaforma intelligente di GekkoVet, che offre assistenza diagnostica in tempo reale, consigli terapeutici e informazioni sui farmaci. La collaborazione mira a potenziare l'efficienza clinica, migliorare i risultati per i pazienti e supportare i veterinari con strumenti basati sull'evidenza che si integrano facilmente nella pratica giornaliera.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Presidente Pertti Orakoski
+358452300665
pertti.orakoski@gekkovet.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario