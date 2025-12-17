Giornale di Brescia
GE HealthCare e il Ministero della Salute dell'Indonesia amplieranno l'accesso a cure di qualità con la fornitura di più di 300 scanner avanzati per tomografia computerizzata (CT)

GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) ha annunciato oggi che fornirà più di 300 scanner CT (tomografia computerizzata) ai sensi del programma Strengthening Indonesia’s Health Referral Network (SIHREN) dell'Indonesia, per offrire cure eque e di alta qualità e più di 280 milioni di indonesiani.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media di GE HealthCare:
Junaidah Dahlan
Cellulare: +65 93367798
Junaidah.dahlan@gehealthcare.com



