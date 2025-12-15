Giornale di Brescia
GE HealthCare annuncia di aver ottenuto il marchio CE per StarGuide GX, il nuovo sistema digitale SPECT/CT 4D dell'azienda

GE HealthCare oggi ha annunciato l'ottenimento del marchio CE per il suo nuovo sistema StarGuide™ GX, i un innovativo SPECT/CT 4D digitale progettato all'insegna dell'efficienza della precisione, dell'eccellenza clinica e della versatilità di altissimo livello. Questo importante risultato rappresenta una fase significativa nell'evoluzione dell'imaging molecolare perché aiuta i medici ad ampliare la ricerca e a personalizzare l'assistenza sanitaria in una gamma sempre più ricca di applicazioni e traccianti di medicina nucleare, inclusa l'acquisizione di emettitori alfa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto GE HealthCare con i media:
Margaret Steinhafel
+1 608 381 8829
Margaret.Steinhafel@gehealthcare.com



