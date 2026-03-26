GE HealthCare annuncia che rivestirà un ruolo industriale leader nel più grande consorzio IHI finanziato dall'UE per la promozione delle cure in ambito cardio-oncologico in Europa

GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) ha annunciato oggi che rivestirà un ruolo industriale di primo piano nel nuovo consorzio COMPASS, un'iniziativa quinquennale volta a migliorare le cure di cardio-oncologia di precisione e a promuovere la diagnosi precoce di rischi cardiovascolari nei pazienti oncologici in Europa. COMPASS integra eccellenza clinica con tecnologie sanitarie innovative, e con un budget totale di 50,5 milioni di euro e oltre sessanta partner, è una delle più grandi partnership tra settore pubblico e privato nell'ambito dell'iniziativa IHI.

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