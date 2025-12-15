Giornale di Brescia
GE HealthCare annuncia che il suo sistema total body PET/CT Omni 128cm ha ottenuto il marchio CE

GE HealthCare oggi ha annunciato il rilascio del marchio CE per Omni 128cm, il suo sistema di tomografia a emissione positronica/tomografia computerizzata (PET/TC) total body di ultima generazione generazione, i un risultato importante nella missione dell'azienda: promuovere le cure di precisione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto GE HealthCare con i media:
Margaret Steinhafel
Cell. +1 608 381 8829
Margaret.Steinhafel@gehealthcare.com



