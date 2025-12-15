GE HealthCare annuncia che il suo sistema total body PET/CT Omni 128cm ha ottenuto il marchio CE

GE HealthCare oggi ha annunciato il rilascio del marchio CE per Omni 128cm, il suo sistema di tomografia a emissione positronica/tomografia computerizzata (PET/TC) total body di ultima generazione generazione, i un risultato importante nella missione dell'azienda: promuovere le cure di precisione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251128190374/it/

Contatto GE HealthCare con i media:

Margaret Steinhafel

Cell. +1 608 381 8829

Margaret.Steinhafel@gehealthcare.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire