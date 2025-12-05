GCL si evolve in The Rock-It Company, riunendo la piattaforma di logistica leader di eventi dal vivo e di beni servizi per beni di lusso sotto una nuova insegna

Global Critical Logistics (GCL) ha annunciato oggi l'evoluzione del proprio brand nell'identità presentata recentemente di The Rock-It Company, che riunisce il suo eterogeneo portafoglio sotto il nome iconico e riconosciuto a livello globale. L'annuncio arriva nel momento in cui Rock-It si appresta a distribuire alcuni dei momenti culturali di maggiore impatto a livello mondiale questa settimana, tra cui il sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 2026™ a Washington D.C., Art Basel a Miami, The Conference presso Rock Lititz e diversi concerti ed eventi in ambito automobilistico ad Abu Dhabi, inclusa la vendita all'asta di RM Sotheby.

Contatto per i media

Angus Brown

angus.brown@rockitcompany.com

(213) 444-9064





