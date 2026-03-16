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GCE® lancia il sito Gascontrol.com in cui presenta il suo portafoglio completo di soluzioni di controllo dei gas per applicazioni specializzate, mediche e industriali

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GCE®, leader globale di mercato per le attrezzature di controllo dei gas, ha lanciato gascontrol.com , un nuovo sito web sviluppato per rispondere meglio alle esigenze dei clienti con i propri portafogli di prodotti GCE Specialty, GCE Medical e GCE Industrial. Il nuovo sito fornisce un'esperienza ottimizzata e orientata al mercato che semplifica l'esplorazione da parte degli utenti delle soluzioni di controllo dei gas di GCE e l'identificazione dei prodotti adatti. Un nuovo strumento di ricerca della documentazione assiste i clienti nella semplice individuazione di documenti, quali istruzioni per l'uso (IFU), appendici e certificazioni tramite un'interfaccia di ricerca intuitiva.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260316031758/it/

GCE’s new website, gascontrol.com, provides a streamlined, market-focused experience across the GCE Specialty, GCE Medical, and GCE Industrial product portfolios.

GCE’s new website, gascontrol.com, provides a streamlined, market-focused experience across the GCE Specialty, GCE Medical, and GCE Industrial product portfolios.

"Il sito web riprogettato rispecchia il ruolo di GCE in quanto fornitore completo e affidabile di tecnologie di controllo dei gas che valorizzano i settori e migliorano le vite", ha affermato Piyush Sheth, Vicepresidente e direttore generale, GCE.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto   Shaun Heys
Telefono   +41 41 560 07 00
Cellulare   +44 (0)7935 711 355
E-mail   Shaun.heys@gcegroup.com
Sito web   www.gcegroup.com

Contatto per i media di ESAB Corporation:
Tilea Coleman
Tel +1 (301) 323-9092
mediarelations@esab.com

 



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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