GCE® lancia il sito Gascontrol.com in cui presenta il suo portafoglio completo di soluzioni di controllo dei gas per applicazioni specializzate, mediche e industriali

GCE®, leader globale di mercato per le attrezzature di controllo dei gas, ha lanciato gascontrol.com , un nuovo sito web sviluppato per rispondere meglio alle esigenze dei clienti con i propri portafogli di prodotti GCE Specialty, GCE Medical e GCE Industrial. Il nuovo sito fornisce un'esperienza ottimizzata e orientata al mercato che semplifica l'esplorazione da parte degli utenti delle soluzioni di controllo dei gas di GCE e l'identificazione dei prodotti adatti. Un nuovo strumento di ricerca della documentazione assiste i clienti nella semplice individuazione di documenti, quali istruzioni per l'uso (IFU), appendici e certificazioni tramite un'interfaccia di ricerca intuitiva.

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GCE’s new website, gascontrol.com, provides a streamlined, market-focused experience across the GCE Specialty, GCE Medical, and GCE Industrial product portfolios.

"Il sito web riprogettato rispecchia il ruolo di GCE in quanto fornitore completo e affidabile di tecnologie di controllo dei gas che valorizzano i settori e migliorano le vite", ha affermato Piyush Sheth, Vicepresidente e direttore generale, GCE.

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