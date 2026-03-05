GAIA e Daiichi Sankyo Europe firmano un accordo di partnership esclusiva per lanciare la terapia digitale di nuova generazione per la cura cardiovascolare in Europa.
GAIA, azienda pioniera nella terapia digitale basata sull'evidenza e Daiichi Sankyo Europe, oggi hanno annunciato un'esclusiva partnership strategica per commercializzare lipodia previa autorizzazione normativa 1 .
Questa terapia digitale è progettata per supportare la convivenza con l'ipercolesterolemia. La collaborazione completa riunisce le competenze di lunga data di GAIA nello sviluppo clinicamente convalidato di interventi non farmacologici con l'esperienza altamente scientifica di Daiichi Sankyo nella gestione del rischio e della salute cardiovascolare. Insieme, i partner, entrambi membri della German Association of Research-Based Pharmaceutical Companies (vfa, Associazione tedesca delle società farmaceutiche basate sulla ricerca), mirano ad affrontare il divario permanente nell'assistenza cronica: utilizzando le tecnologie digitali per fare la differenza nella vita dei pazienti supportando un cambiamento dei comportamenti sostenibile e duraturo.
