Futur: solida crescita e profitti record per il 2025

"Per Futur il 2025 è stato un anno da record; in una congiuntura caratterizzata da forti fluttuazioni del mercato, Futur ha continuato a investire, crescere e ottenere solidi risultati. Alla base di questa performance record vi sono una crescita stabile della clientela, forti afflussi di capitali e una rigorosa disciplina dei costi. Grazie alla stretta collaborazione tra la nostra aziende e oltre 60 partner, i clienti possono scegliere i servizi di gestione patrimoniale e di consulenza più appropriati per le loro esigenze. La nostra strategia, che consiste nel lasciare la scelta al cliente, è davvero apprezzata, come dimostra l'acquisizione di oltre 21.000 nuovi clienti nel corso dell'anno", ha dichiarato Torgny Johansson, CEO di Futur.

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Torgny Johansson, CEO, 08-502 225 00

Torgny.johansson@futur.se





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