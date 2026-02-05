Giornale di Brescia
Fujirebio e Sysmex avviano una collaborazione di vendita per i test per la demenza

Fujirebio Holdings, Inc. (HQ: Minato-ku, Tokyo; Presidente e CEO: Goki Ishikawa; “Fujirebio”), una controllata consolidata di H.U. Group Holdings, Inc. (HQ: Minato-ku, Tokyo; Presidente, Presidente e CEO del Gruppo: Shigekazu Takeuchi) e Sysmex Corporation (HQ: Kobe, Giappone; Presidente: Kaoru Asano, “Sysmex”) hanno stretto una collaborazione commerciale per test per la demenza. Questo accordo fa seguito alle continue discussioni basate sull'Accordo di base sulla collaborazione commerciale in ambito di test immunologici conclusosi nell'ottobre 2023. Sysmex venderà esclusivamente i sistemi di test immunologici totalmente automatizzati Lumipulse ® e i reagenti associati alla demenza ("i Prodotti") di Fujirebio nelle regioni e nei Paesi approvati reciprocamente da entrambe le società.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

