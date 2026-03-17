Fujirebio annuncia che il saggio ematico Lumipulse® G Nfl totalmente automatizzato ha ottenuto il marchio CE

H.U. Group Holdings Inc., con la sua controllata al 100% Fujirebio Holdings, Inc. (d'ora innanzi denominata "Fujirebio"), oggi annuncia che Fujirebio Europe N.V. ha ottenuto una certificazione CE per il saggio ematico Lumipulse G NfL, in conformità al Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medici diagnostici in vitro (IVDR). Questo test CLEIA (dosaggio enzimatico immunologico a chemiluminescenza) permette di misurare quantitativamente la catena leggera del neurofilamento (NfL) nel plasma e nel siero.

"La nostra linea di saggi comprende già numerosi e potenti biomarcatori specifici per diverse patologie, ma NfL rappresenta un punto di svolta importante: è il nostro primo test ematico con marchio CE che mette a disposizione del personale sanitario informazioni relative a un'ampia gamma di disordini neurologici", è stato il commento di Christiaan De Wilde, CEO di Fujirebio Europe N.V.

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