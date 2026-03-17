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Fujirebio annuncia che il saggio ematico Lumipulse® G Nfl totalmente automatizzato ha ottenuto il marchio CE

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H.U. Group Holdings Inc., con la sua controllata al 100% Fujirebio Holdings, Inc. (d'ora innanzi denominata "Fujirebio"), oggi annuncia che Fujirebio Europe N.V. ha ottenuto una certificazione CE per il saggio ematico Lumipulse G NfL, in conformità al Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medici diagnostici in vitro (IVDR). Questo test CLEIA (dosaggio enzimatico immunologico a chemiluminescenza) permette di misurare quantitativamente la catena leggera del neurofilamento (NfL) nel plasma e nel siero.

"La nostra linea di saggi comprende già numerosi e potenti biomarcatori specifici per diverse patologie, ma NfL rappresenta un punto di svolta importante: è il nostro primo test ematico con marchio CE che mette a disposizione del personale sanitario informazioni relative a un'ampia gamma di disordini neurologici", è stato il commento di Christiaan De Wilde, CEO di Fujirebio Europe N.V.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti con i media:
Sezione Pubbliche Relazioni, Ufficio Pubbliche Relazioni/Sostenibilità,
H.U. Group Holdings, Inc.
Telefono: +81-3-6279-0884
Email: pr@hugp.com

Christiaan De Wilde
CEO Fujirebio Europe
Telefono: +32 9329 1703

Contatti con investitori e analisti:
Ufficio IR/SR
Telefono: +81-3-5909-3337
Email: ir@hugp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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