Frontgrade presenta RT-SADE: controllo di precisione del motore per missioni spaziali di prossima generaizone

AA

Frontgrade™ Technologies, un fornitore leader di soluzioni elettroniche ad alta affidabilità per missioni spaziali e di sicurezza nazionale, oggi ha annunciato il rilascio di RT-SADE (Radiation-Tolerant Solar Array Drive Electronics), un dispositivo di controllo basato sui microprocessori di nuova generazione progettato per fornire precisione, affidabilità e versatilità per applicazioni spaziali e militari ad alto profilo. Progettato per sistemi di controllo dei movimenti mission-critical come azionatori di pannelli solari, RT-SADE comprende dispositivi elettronici tolleranti alle radiazioni, gestione avanzata dei guasti e opzioni di configurazione flessibile per dare ai clienti prestazioni superiori e fiducia negli ambienti più difficili.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251119122606/it/

Realizzata sulla base di un microprocessore e di circuiti avanzati classificati con una dose ionizzante totale di 30 krad, RT-SADE assicura durata a lungo termine e garanzia delle missione per operazioni in orbita terrestre da bassa a media (Low- to Medium-Earth Orbit, LEO/MEO).

