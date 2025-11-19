Giornale di Brescia
Frontgrade migliora l'efficienza dei sistemi di alimentazione satellitari per le missioni LEO e MEO grazie al suo dispositivo di nuova generazione SADA-10

Frontgrade™ Technologies, fornitore leader di soluzioni elettroniche ad alta affidabilità per missioni spaziali e di sicurezza nazionale, ha annunciato oggi il lancio di SADA-10, un dispositivo compatto per le installazioni a pannelli solari (Solar Array Drive Assembly - SADA) progettato per garantire un posizionamento preciso e affidabile dei pannelli solari nelle missioni in orbita terrestre bassa e media. Progettato con la tecnologia più recente per il New Space e sfruttando le conoscenze acquisite da Frontgrade dai sistemi tradizionali, il SADA-10 combina la comprovata affidabilità in volo con dimensioni, peso, potenza e costi ottimizzati (SWaP-C) per offrire ai clienti una maggiore efficienza e garanzia di missione in uno spazio ridotto.

Il motore passo-passo ibrido e la trasmissione armonica del SADA-10 garantiscono una coppia elevata, un gioco pari a zero e una precisione di 0,015°, assicurando un inseguimento solare preciso e la massima produzione di energia in orbita.

