Frasca promuove la tecnologia di addestramento al volo con un nuovo sistema basato su Unreal Engine

Frasca International, Inc., azienda del gruppo FlightSafety International leader nella simulazione di volo, oggi ha annunciato il lancio di VITAL FVS 100, la futuristica evoluzione della tecnologia dei suoi sistemi visivi. VITAL FVS 100, basato sulla comprovata piattaforma TruVision Global, è stato sviluppato sulla base di Unreal Engine di Epic Games, per offrire realismo, scalabilità e innovazione senza confronti nella formazione piloti.

Il sistema VITAL FVS 100, con la tecnologia di Unreal, porta notevoli progressi nella fedeltà di visualizzazione e nel realismo della formazione, oltre a migliorare la capacità di Frasca, sviluppatore leader di simulatori di volo e dispositivi di formazione. Il nuovo sistema comprende rendering basato sui principi della fisica, effetti di illuminazione avanzati e un nuovo modello volumetrico per le nuvole, che crea ambienti dinamici e caratterizzati da condizioni meteorologiche diversificate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251118919848/it/

Contatto con i media

FSI Press Team

FSIPress@apcoworldwide.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire