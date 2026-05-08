Fortegra nomina Iwan Röpcke a Chief Executive Officer per il Belgio

Il signor Röpcke vanta un'esperienza più che venticinquennale nel comparto assicurativo, maturata in ruoli di intermediazione, leadership commerciale e gestione dirigenziale nei mercati del Benelux e in quelli europei più ampi. Prima della collaborazione con Fortegra ha lavorato presso Lloyd's Insurance Company SA nel ruolo di Country Manager per il Belgio e i Paesi Bassi, contribuendo alla creazione e allo sviluppo delle attività fin dalle fasi iniziali e con mansioni di supervisione sulla strategia e sullo sviluppo aziendale.

Prima di entrare in Lloyd's, il signor Röpcke ha ricoperto posizioni di alta dirigenza presso Willis Towers Watson (tramite Gras Savoye), in cui è stato responsabile commerciale e responsabile del Centro di competenze. Nel corso della carriera è stato anche direttore commerciale di Inter Partner Assistance (AXA Assistance) per il Benelux, di Winterthur Europe Assurances, di AIG Europe, di Aon Belgium e di Marsh. L'esperienza del signor Röpcke nel settore abbraccia una gamma diversificata di aree specializzate nel rischio, con relazioni consolidate in tutta la comunità dei broker e degli assicuratori in Europa. Vanta numerose lauree, tra cui un MBA conseguito presso la Vlerick School dell'Università di Gand, e parla correntemente olandese, francese e inglese.

Informazioni su Fortegra

Da oltre 45 anni Fortegra, tramite le sue controllate, propone soluzioni di gestione del rischio che aiutano persone e imprese a centrare il successo in un contesto di incertezza. Siamo una compagnia assicurativa multinazionale specializzata, con controllate nel campo assicurativo che vantano un rating di solidità finanziaria AM Best pari ad A- (Eccellente) e una categoria di dimensione finanziaria, sempre AM Best, pari a 'X'. Proponiamo un'ampia linea di prodotti assicurativi e di soluzioni di garanzia, sia per il mercato di competenza, sia per il comparto di eccesso e surplus. Per maggiori informazioni visitare il sito web: www.fortegra.eu .

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