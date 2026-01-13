Giornale di Brescia
Forrester: lo sconvolgimento dell'intelligenza artificiale del mondo del lavoro aumenterà, mentre i timori di un'apocalisse del lavoro sono esagerati

Forrester (Nasdaq: FORR) prevede che l'automazione e l'IA avranno un impatto reale ma modesto sui posti di lavoro fino al 2030. Mentre l'IA potrebbe essere responsabile del 6% di tutti i licenziamenti negli Stati Uniti, ossia 10,4 milioni di posti di lavoro, la sostituzione su ampia scala dei posti di lavoro a causa dell'intelligenza artificiale rimane improbabile, mentre la produttività del lavoro dovrebbe accelerare significativamente perché l'IA sostituisca il talento umano su scala. Piuttosto che eliminare i ruoli, Forrester prevede che l'IA farà aumentare del 20% il numero dei posti di lavoro nei prossimi cinque anni, rendendo necessario per le attività investire nella formazione e nell'aggiornamento professionale dei dipendenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa:
Hannah Segvich
hsegvich@forrester.com



