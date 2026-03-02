Forrester annuncia l'ordine del giorno dei suoi eventi CX per il 2026 per aiutare ad affrontare le sfide che l'IA non può gestire da sola

Forrester (Nasdaq: FORR) oggi ha annunciato l'ordine del giorno per la sua serie di eventi sull' esperienza clienti (CX): CX Summit EMEA , che si terrà ad Amsterdam, dall'8 al 10 giugno 2026; CX Forum East , che si terrà a New York, dal 16 al 17 giugno 2026; e CX Forum West , che si svolgerà a San Francisco, dal 29 al 30 giugno 2026.

Oggi, i leader dei settori CX , marketing e business digitale sono sottoposti a pressione crescente per utilizzare l'intelligenza artificiale per architettare percorsi completi più intelligenti per i clienti, automatizzare i servizi, rendere operativi gli agenti IA e fornire un'autentica personalizzazione su scala, tutto questo mentre la fiducia dei consumatori è ai minimi livelli storici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260302560230/it/

Hannah Segvich

hsegvich@forrester.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire