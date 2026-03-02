Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Forrester annuncia l'ordine del giorno dei suoi eventi CX per il 2026 per aiutare ad affrontare le sfide che l'IA non può gestire da sola

AA

Forrester (Nasdaq: FORR) oggi ha annunciato l'ordine del giorno per la sua serie di eventi sull' esperienza clienti (CX): CX Summit EMEA , che si terrà ad Amsterdam, dall'8 al 10 giugno 2026; CX Forum East , che si terrà a New York, dal 16 al 17 giugno 2026; e CX Forum West , che si svolgerà a San Francisco, dal 29 al 30 giugno 2026.

Oggi, i leader dei settori CX , marketing e business digitale sono sottoposti a pressione crescente per utilizzare l'intelligenza artificiale per architettare percorsi completi più intelligenti per i clienti, automatizzare i servizi, rendere operativi gli agenti IA e fornire un'autentica personalizzazione su scala, tutto questo mentre la fiducia dei consumatori è ai minimi livelli storici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Hannah Segvich
hsegvich@forrester.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario