FlightSafety International riceve l'approvazione dell'FAA per l'ispezione pre-volo virtuale del velivolo in modalità di valutazione

FlightSafety International Inc., il leader globale nell'addestramento aeronautico e nella tecnologia di simulazione, oggi ha reso noto di aver ricevuto l'approvazione dalla Federal Aviation Administration (FAA) per la Virtual Aircraft Preflight Inspection (VAPI) with Evaluation Mode, l'ispezione pre-volo virtuale del velivolo con modalità di valutazione, per tre programmi di addestramento aeronautico: Embraer EMB-550, Gulfstream G500/G600 e Citation Latitude.
Questa capacità innovativa consente ai piloti in addestramento iniziale di completare un'ispezione di pre-volo virtuale in 3D del velivolo in modalità di addestramento, con l'ulteriore capacità di passare direttamente alla cabina di pilotaggio, seguita dalla modalità di valutazione, che consente ai piloti di effettuare la parte del controllo pre-volo.
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