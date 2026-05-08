FlightSafety International riceve l'approvazione dell'FAA per l'ispezione pre-volo virtuale del velivolo in modalità di valutazione

FlightSafety International Inc., il leader globale nell'addestramento aeronautico e nella tecnologia di simulazione, oggi ha reso noto di aver ricevuto l'approvazione dalla Federal Aviation Administration (FAA) per la Virtual Aircraft Preflight Inspection (VAPI) with Evaluation Mode, l'ispezione pre-volo virtuale del velivolo con modalità di valutazione, per tre programmi di addestramento aeronautico: Embraer EMB-550, Gulfstream G500/G600 e Citation Latitude.

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