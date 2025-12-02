Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

FlightSafety International nomina Eric Hinson amministratore delegato

AA

FlightSafety International Inc. oggi ha annunciato la nomina di Eric Hinson ad amministratore delegato, con entrata in vigore immediata. Hinson subentra all’ex presidente Barbara Telek, che ha recentemente annunciato il suo pensionamento.

La nomina di Hinson segna il suo ritorno in FlightSafety, azienda in cui ha svolto il ruolo di vicepresidente esecutivo dal 2009 al 2012 prima di lasciarla per diventare presidente e amministratore delegato di Simcom International, Inc.

Hinson ha iniziato la carriera nell’aviazione come aviatore della Marina, pilotando aerei tattici in squadroni di addestramento, di flotta e di test operativi. Oggi è un pilota ATP (Airline Transport Pilot) attivo, con oltre 5.000 ore di volo totali. Porta in questo ruolo una prospettiva operativa unica, che combina leadership esecutiva con esperienza diretta sul campo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media
Ufficio stampa FSI
FSIPress@apcoworldwide.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario