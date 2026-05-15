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Flick raccoglie 6 milioni di dollari in un round iniziale mirato a riplasmare le modalità di creazione dei film generati con l'AI

Flick ( flick.art ), piattaforma di produzione cinematografica AI nativa fondata dalla pluripremiata regista Zoey Zhang e dall'ingegnere Ray Wang, tra i fondatori di Instagram, oggi annuncia di aver raccolto 6 milioni di dollari in un round di finanziamento iniziale supportato da True Ventures, GV (Google Ventures), Y Combinator, Lightspeed, Formosa Capital, Pioneer Fund, Olive Tree Capital e N1, oltre a angel investor.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260514398692/it/

Flick è stata creata attorno a una convinzione semplice: l'AI dovrebbe migliorare l'esperienza cinematografica, non rimpiazzarla.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Flick Team
Email: contact@flick.art
Sito web: https://flick.art



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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