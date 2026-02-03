Giornale di Brescia
Fitch Solutions offre dati sul credito pronti per l'IA su Snowflake Marketplace

Fitch Solutions , un fornitore leader globale di informazioni, dati e analisi, oggi ha annunciato una collaborazione con Snowflake , la società di AI Data Cloud, per fornire i set di dati completi di Fitch su Snowflake Marketplace . L'offerta permetterà ai partecipanti del mercato e ai clienti di accedere e lavorare con le informazioni sul credito di Fitch direttamente in Snowflake, supportando l'analisi più rapida e l'integrazione più semplice nei moderni flussi di lavoro.

I dati sul credito di Fitch Ratings e i set di dati di riferimento sulle prestazioni a livello di prestiti forniti da dv01, una società di Fitch Solutions che comprendono i settori automobilistico, dei prestiti al consumo non garantiti e dei titoli RMBS non garantiti da agenzie negli Stati Uniti, sono ora disponibili su Snowflake Marketplace.

Relazioni con i media:

Peter Fitzpatrick
Londra
Tel: +44 203 530 1103
Email: peter.fitzpatrick@thefitchgroup.com

Eleis Brennan
New York
Tel: +1 646 582 3666
Email: eleis.brennan@thefitchgroup.com

Leslie Tan
Singapore
Tel: +65 6796 7234
Email: leslie.tan@thefitchgroup.com



