Fitch Solutions offre dati sul credito pronti per l'IA su Snowflake Marketplace

Fitch Solutions , un fornitore leader globale di informazioni, dati e analisi, oggi ha annunciato una collaborazione con Snowflake , la società di AI Data Cloud, per fornire i set di dati completi di Fitch su Snowflake Marketplace . L'offerta permetterà ai partecipanti del mercato e ai clienti di accedere e lavorare con le informazioni sul credito di Fitch direttamente in Snowflake, supportando l'analisi più rapida e l'integrazione più semplice nei moderni flussi di lavoro.

I dati sul credito di Fitch Ratings e i set di dati di riferimento sulle prestazioni a livello di prestiti forniti da dv01, una società di Fitch Solutions che comprendono i settori automobilistico, dei prestiti al consumo non garantiti e dei titoli RMBS non garantiti da agenzie negli Stati Uniti, sono ora disponibili su Snowflake Marketplace.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260203818510/it/

