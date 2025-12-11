FiRa lancia un nuovo livello di membership per dare impulso alla crescita del settore

FiRa® Consortium sta ampliando la sua struttura di membership introducendo un nuovo livello Associate che apre la porta a una coinvolgimento più esteso nel settore. Grazie a un nuovo modello di determinazione dei prezzi basato sui ricavi, le imprese - indipendentemente dalle loro dimensioni – potranno contribuire più facilmente a definire il futuro di esperienze wireless precise e sicure. Riducendo le barriere economiche e ampliando l’accesso alle risorse FiRa, questo nuovo livello consente a innovatori, sviluppatori e player emergenti di contribuire alla nuova generazione di funzionalità wireless.

La nuova struttura offre alle aziende un percorso più flessibile e accessibile per diventare membro Associate:

7.500 USD per le aziende con ricavi annui inferiori a 50 milioni di USD

30.000 USD per le aziende con ricavi annui superiori a 50 milioni di USD

