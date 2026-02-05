Figment ottiene la certificazione completa NORS per Ethereum, definendo un nuovo standard per l’infrastruttura di staking istituzionale

Figment, il principale fornitore indipendente di infrastrutture di staking istituzionale, oggi ha annunciato di aver ottenuto la certificazione in conformità al Node Operator Risk Standard (NORS) per Ethereum. NORS è un quadro di riferimento indipendente e riconosciuto nel settore, progettato per valutare gli operatori di nodi in termini di sicurezza, resilienza operativa e governance.

Questa certificazione rappresenta un traguardo importante nel continuo impegno di Figment nel fornire un’infrastruttura di staking che soddisfi gli standard più elevati di due diligence istituzionale. Figment è la prima azienda nel Nord America e in Europa ad avere conseguito la certificazione NORS.

“Lo staking istituzionale richiede molto più di semplici promesse di performance elevata – richiede eccellenza operativa oggettiva e validata indipendentemente”, spiega Annalea Sanders, direttrice operativa e cybersecurity Figment. “Avere ottenuto la certificazione completa NORS dimostra che i nostri sistemi, i controlli e i processi di governance non sono solo affidabili, ma anche comprovati attraverso verifiche basate sull’evidenza”.

Uno standard unico nel suo genere per il rischio a cui devono far fronte gli operatori di nodi Ethereum

NORS è il primo framework di certificazione creato specificamente per la gestione del rischio da parte degli operatori di nodi Ethereum. Stabilisce criteri di livello aziendale su vari aspetti cruciali delle operazioni dei validatori:

Prevenzione dello slashing

Diversità dei validatori

Pratiche di gestione delle chiavi

Sicurezza e resilienza operativa

A differenza delle best practice autodichiarate, NORS richiede agli operatori di dimostrare reali procedure operative attraverso documentazione verificata, prove tecniche e controlli validati.

Lo standard è stato sviluppato in collaborazione con un gruppo di leader del settore ed esperti del rischio, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e la fiducia nelle infrastrutture di staking.

“NORS è stato creato per offrire alle istituzioni un quadro di riferimento coerente e validato in modo indipendente per valutare l’infrastruttura di staking”, aggiunge Chris Matta, ceo Liquid Collective. “La certificazione completa ottenuta da Figment dimostra la maturità dei suoi controlli e il rigore delle sue pratiche operative nel soddisfare le aspettative a livello aziendale”.

Aumentare le aspettative per lo staking istituzionale

Figment ha perseguito la certificazione NORS per offrire alle istituzioni un quadro di riferimento chiaro e oggettivo per la valutazione dei fornitori di staking.

Da sempre gli investitori istituzionali si trovano di fronte a un mosaico di dichiarazioni operative senza uno standard uniforme di confronto. NORS introduce un framework di controllo unificato e basato sull’evidenza tramite una matrice di controllo del rischio (RCM) standardizzata, consentendo alle istituzioni di valutare il rischio che deve essere gestito dall’operatore del nodo con maggiore chiarezza e fiducia.

La certificazione completa NORS segnala inoltre una maturità operativa nella gestione dei rischi reali associati allo staking su larga scala – guasti ai relay, complessità MEV, turnover dei validatori ed eventi di slashing.

Parte del più ampio programma di conformità e garanzia Figment

La certificazione NORS rafforza ulteriormente il portafoglio di standard Figment verificati indipendentemente, che include:

SOC 1 Type I (reporting dei premi) – esteso quest’anno alle operazioni sui premi di staking

– esteso quest’anno alle operazioni sui premi di staking SOC 2 Type II – programma pluriennale sottoposto a audit per infrastrutture e servizi

– programma pluriennale sottoposto a audit per infrastrutture e servizi ISO 27001 – standard globale di sicurezza informatica che copre il corrispondente sistema di gestione (ISMS) Figment

– standard globale di sicurezza informatica che copre il corrispondente sistema di gestione (ISMS) Figment Relay MEV a norma OFAC – per consentire performance ottimizzate MEV grazie a controlli di screening sulle sanzioni

Insieme, queste certificazioni forniscono una garanzia stratificata sull’infrastruttura, sulla governance e sul servizio ai clienti istituzionali Figment.

Guardando al futuro

Mentre una quantità crescente di capitale istituzionale entra negli asset digitali in staking, l’infrastruttura del settore deve scalare non solo in termini di dimensioni, ma anche per quanto riguarda la disciplina operativa.

Figment intende continuare a guidare l’evoluzione dello staking di livello istituzionale contribuendo a definire standard più elevati e rendendoli operativi tramite controlli validati in modo indipendente.

