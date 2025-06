Ferrer riceve la designazione Fast Track dall'FDA per FNP-223 nella paralisi supranucleare progressiva (PSP)

Ferrer, società farmaceutica internazionale certificata B Corp, ha annunciato che FNP-223, una nuova terapia concessa in licenza da Asceneuron e finalizzata a rallentare lo sviluppo della paralisi supranucleare progressiva (PSP), ha ricevuto la designazione Fast Track dalla Food & Drug Administration (FDA) statunitense. FNP-223, una nuova entità molecolare in corso di sviluppo attivo per la PSP, è attualmente oggetto di uno studio di fase 2 volto a valutare la sicurezza, l'efficacia e la farmacocinetica in pazienti adulti con possibile o probabile sindrome di PSP-Richardson (PSP-RS), la variante clinica più comune di questa malattia neurodegenerativa .

Ferrer's pharmaceutical production plant in Sant Cugat del Vallés, Barcelona, Spain.

"Siamo entusiasti di ricevere la designazione Fast Track dall'FDA per FNP-223 nel trattamento della PSP..."

