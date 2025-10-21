Ferrer completa con due mesi d'anticipo il reclutamento di 220 pazienti nello studio PROSPER, una sperimentazione clinica di fase II sulla paralisi sopranucleare progressiva (PSP)

La casa farmaceutica internazionale Ferrer, con sede in Spagna, ha annunciato il termine del reclutamento dei pazienti nello studio PROSPER, una sperimentazione clinica di fase II disegnata per la valutazione di efficacia, sicurezza e farmacocinetica di FNP-223, un potente inibitore orale selettivo dell'enzima OGA, ottenuto in licenza da Asceneuron e finalizzato al rallentamento della progressione della malattia nella paralisi sopranucleare progressiva (PSP) 1 .

Ferrer's pharmaceutical production plant in Sant Cugat del Valles, Barcelona, Spain.

gortizdez@ferrer.com

+ 34 93 600 3779





