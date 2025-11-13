Giornale di Brescia
FDA approva Promega OncoMate® MSI Dx Analysis System come strumento diagnostico associato per KEYTRUDA® in combinazione con LENVIMA® nel carcinoma endometriale avanzato

La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato il Promega OncoMate ® MSI Dx Analysis System come strumento diagnostico associato ideato per identificare i pazienti con carcinoma endometriale microsatellitare stabile (MSS; definito come MSI non elevato [non MSI-H]) che potrebbero trarre vantaggio dal trattamento con KEYTRUDA ® (pembrolizumab), la terapia anti-PD-1 di Merck, associata a LENVIMA ® (lenvatinib), l'inibitore di molteplici recettori delle tirosin-chinasi disponibile in formula orale scoperto da Eisai.

