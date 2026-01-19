Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260112001944/it/

Fanvue, la piattaforma di monetizzazione per creatori basata sull’IA, raggiunge ricavi annualizzati di 100 milioni di dollari e raccoglie 22 milioni di dollari in un round di investimento di Serie A – mentre i principali creatori globali si affrettano a unirsi alla piattaforma

Fanvue, la piattaforma di monetizzazione per creatori basata sull’IA che vanta ricavi annualizzati di oltre 100 milioni di dollari, ha annunciato la conclusione di un round di investimento di Serie A da 22 milioni di dollari.

Fanvue ha scommesso in misura notevole sulla trasformazione di un settore – che, secondo le stime, varrà oltre 500 miliardi di dollari entro il 2030 – grazie a strumenti basati sull’IA. La piattaforma, che ha recentemente superato i 100 milioni di dollari di ricavi annualizzati, conta oltre 17 milioni di utenti attivi mensili e ospita 250.000 creatori che impiegano gli innovativi strumenti IA di Fanvue per scalare le loro attività e realizzare utili.

Invece di competere con le piattaforme legacy, Fanvue sta definendo una nuova categoria: l’economia dei creatori basata sull’IA. Fanvue ritiene che la nuova generazione di creatori accelererà i loro guadagni attraverso l’utilizzo della tecnologia. E ciò sta accadendo in tempo reale. Secondo Fanvue, poco più del 93% dei creatori sulla piattaforma ha usato almeno uno degli strumenti IA proprietari, che includono Analytics, Voice e Content.

Gli investitori condividono la visione di Fanvue per l’economia dei creatori basata sull’IA. Il round di Serie A è stato guidato da Inner Circle ( www.iccap.co ), sostenuto da oltre 50 fondatori di successo, finanzieri e icone culturali del mondo dello sport e dello spettacolo, il cui portafoglio include anche Revolut, Anthropic e xAI. Tra gli altri sostenitori di rilievo figurano René Rechtman, fondatore di Moonbug, i fondatori dell’unicorno britannico Marshmallow e i general partner di importanti società europee di venture capital.

Commenta James Cox, co-fondatore di Inner Circle:

“L’IA sta ridefinendo l’economia dei creatori. Fanvue non sta semplicemente reagendo a questo cambiamento; lo sta guidando. Joel, Will, Harry e il team stanno sviluppando la piattaforma di riferimento della categoria, consentendo ai creatori di tutto il mondo di monetizzare il loro pubblico alla scala necessaria. Siamo orgogliosi di essere loro partner, aprendo l’accesso, l’influenza e la distribuzione alla nostra community mentre crescono”.

Alla base delle soluzioni Fanvue basate sull’IA per l’economia dei creatori ci sono tre valori fondamentali – connessione con gli appassionati, libertà del creatori e proprietà del business – che derivano dall’esperienza del co-fondatore ed ex YouTuber Joel Morris, che ha individuato criticità nel lavoro del creatori che necessitavano di una soluzione, lanciando Fanvue nel 2022 insieme ai co-fondatori Will Monange e Harry Fitzgerald.

Fanvue ha registrato un aumento dei ricavi del 450% su base annua, mentre l’organico globale è passato da 42 a 115 dipendenti in 12 mesi. Il gruppo dirigente e il nucleo operativo hanno sede nell’hub di Londra, a Canary Wharf. Fanvue ha ottenuto il riconoscimento Impresa a più rapida crescita in Europa ai recenti International Business Awards (Stevies).

Fanvue ha appena annunciato l’ingaggio di Alisha Lehmann, la calciatrice professionista svizzera diventata una delle principali creatrici di contenuti al mondo con oltre 16 milioni di follower su Instagram.

Si tratta di una “dichiarazione di enorme valore e di un sigillo di approvazione per la visione di Fanvue”, spiega il co-fondatore e ceo Will Monange, aggiungendo:

“Annunciare nella stessa settimana due traguardi così importanti per l’azienda, il round di Serie A e l’accordo concluso con Alisha, rafforza la nostra visione secondo cui l’IA consentirà alla nuova generazione di atleti e creatori di creare imprese e nuovi flussi di ricavi su piattaforme di monetizzazione diretta come Fanvue”.

Il mese scorso si sono uniti a Fanvue oltre 20.000 nuovi creatori e si prevede l’annuncio riguardante una serie di importanti creatori mainstream all’inizio del 2026.

Commenta Fitzgerald, co-fondatore e coo:

“Grazie all’IA, i creatori su Fanvue potranno scalare prodotti, contenuti e connessioni in modi finora non possibili. La tecnologia sposterà la capacità dei creatori di monetizzare direttamente le loro basi di appassionati, quando tradizionalmente dovevano affidarsi alla pubblicità. Stiamo sviluppando un prodotto che rivoluzionerà l’economia dei creatori”.

L’investimento di Serie A da 22 milioni di dollari sarà utilizzato per accelerare l’espansione globale di Fanvue, investire in talenti di livello mondiale e sfruttare le capacità dell’IA per creare un prodotto e un team che, secondo il co-fondatore e ceo Joel Morris, “cambierà per sempre il volto dell’economia dei creatori”.

Conclude Morris:

“Abbiamo creato silenziosamente un team di livello mondiale dalla nostra sede di Londra, assumendo figure chiave per la leadership da Amazon e TikTok per realizzare la nostra visione – trasformare il modo in cui i creatori monetizzano i contenuti su scala globale. Questa raccolta fondi ci consente di accelerare tali piani. Siamo solo all’inizio”.

Informazioni su Fanvue

Fanvue è la piattaforma di abbonamento a più rapida crescita nell’economia dei creatori, con 17 milioni di utenti attivi mensili e oltre 250.000 creatori.

Business Awards

Impresa a più rapida crescita in Europa ai recenti International Business Awards (Stevies).

Sunday Times Best Places to Work 2025, grazie alla cultura innovativa e all’impegno nel creare un ambiente di livello mondiale per le persone di grandi capacità.

