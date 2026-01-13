Fabentech riceve l'autorizzazione alla commercializzazione di Ricimed®, un antidoto contro l'avvelenamento da ricina

Fabentech, azienda biofarmaceutica francese specializzata in contromisure mediche contro le minacce biologiche, ha annunciato oggi di aver ricevuto l'autorizzazione alla commercializzazione per Ricimed®, un trattamento contro l'avvelenamento da ricina.

Ricimed - Fabentech

Fabentech

Sébastien IVA

Chief Executive Officer

+33 4 37 70 67 67





