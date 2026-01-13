Giornale di Brescia
Fabentech riceve l'autorizzazione alla commercializzazione di Ricimed®, un antidoto contro l'avvelenamento da ricina

Fabentech, azienda biofarmaceutica francese specializzata in contromisure mediche contro le minacce biologiche, ha annunciato oggi di aver ricevuto l'autorizzazione alla commercializzazione per Ricimed®, un trattamento contro l'avvelenamento da ricina.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260112115428/it/

Ricimed - Fabentech

Ricimed - Fabentech

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Fabentech
Sébastien IVA
Chief Executive Officer
+33 4 37 70 67 67



