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Experian segna una svolta nell'IA rivolta i consumatori con la nuova evoluzione del suo assistente virtuale

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Experian ha presentato oggi la prossima evoluzione di EVA™, l'assistente virtuale di Experian, che rappresenta uno sviluppo importante della sua strategia di IA al servizio dei consumatori e che amplia la consulenza finanziaria personalizzata e conversazionale per milioni di consumatori.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260316128669/it/

Experian today unveiled the next evolution of the Experian Virtual Assistant, EVA™.

Experian today unveiled the next evolution of the Experian Virtual Assistant, EVA™.

"Questa nuova generazione di EVA esprime la direzione della nostra strategia di IA rivolta ai consumatori", ha dichiarato Debbie Hsu, Vicepresidente esecutivo per i prodotti, Servizi ai consumatori di Experian. "Lavoriamo all'aggregazione di IA conversazionale, personalizzazione e della nostra affidabile base dati per fornire una consulenza intuitiva, pertinente e fruibile".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Michael Troncale
Relazioni pubbliche di Experian
+1 714 830 5462
michael.troncale@experian.com

Sandra Bernardo
Relazioni pubbliche di Experian
+1 949 529 7550
sandra.bernardo@experian.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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