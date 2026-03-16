Experian segna una svolta nell'IA rivolta i consumatori con la nuova evoluzione del suo assistente virtuale

Experian ha presentato oggi la prossima evoluzione di EVA™, l'assistente virtuale di Experian, che rappresenta uno sviluppo importante della sua strategia di IA al servizio dei consumatori e che amplia la consulenza finanziaria personalizzata e conversazionale per milioni di consumatori.

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Experian today unveiled the next evolution of the Experian Virtual Assistant, EVA™.

"Questa nuova generazione di EVA esprime la direzione della nostra strategia di IA rivolta ai consumatori", ha dichiarato Debbie Hsu, Vicepresidente esecutivo per i prodotti, Servizi ai consumatori di Experian. "Lavoriamo all'aggregazione di IA conversazionale, personalizzazione e della nostra affidabile base dati per fornire una consulenza intuitiva, pertinente e fruibile".

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