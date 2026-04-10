Experian riconosciuta per la migliore strategia complessiva nella prima classifica Retail Banking Analytics50 2025 di Chartis

Experian è stata riconosciuta come uno dei migliori fornitori di analisi nel settore dei servizi bancari al dettaglio nella prima classifica di Chartis Research Retail Banking Analytics50 2025 . Il report evidenzia le aziende leader nel settore che aiutano gli istituti finanziari a utilizzare le analisi per informare la strategia, la modellazione e le decisioni go-to-market. Experian è stata anche premiata per la Best Overall Strategy and Retail Analytics Governance Framework (Migliore quadro di riferimento per la governance dell'analisi strategica globale e dei dati di vendita al dettaglio).

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Experian has been recognized as one of the top vendors in retail banking analytics in Chartis Research’s inaugural Retail Banking Analytics50 2025.

“Experian continua ad essere un riferimento nell'analisi dei servizi bancari al dettaglio”, ha dichiarato Anish Shah, Direttore della ricerca presso Chartis Research.

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Michael Troncale

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