Experian nominata vincitrice del 2026 CIO 100 Award

Experian è stata nominata vincitrice del 2026 CIO 100 Award dal CIO di Foundry per la sua trasformazione del luogo di lavoro aziendale, che integra intelligenza artificiale e moderni strumenti digitali per migliorare la produttività e i processi decisionali nella sua forza lavoro globale.

Da oltre 40 anni, i CIO 100 Awards rendono omaggio ad aziende che promuovono il valore aziendale attraverso l'eccellenza tecnologica.

“Le organizzazioni che premiamo quest'anno non stanno solo mantenendo le operazioni, ma sono anche impegnate a trasformare attivamente i risultati aziendali”, ha dichiarato Richard Smith, responsabile dei contenuti degli eventi per CIO 100 Awards e Conference.

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Michael Troncale

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