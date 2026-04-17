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Experian nominata vincitrice del 2026 CIO 100 Award

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Experian è stata nominata vincitrice del 2026 CIO 100 Award dal CIO di Foundry per la sua trasformazione del luogo di lavoro aziendale, che integra intelligenza artificiale e moderni strumenti digitali per migliorare la produttività e i processi decisionali nella sua forza lavoro globale.

Da oltre 40 anni, i CIO 100 Awards rendono omaggio ad aziende che promuovono il valore aziendale attraverso l'eccellenza tecnologica.

“Le organizzazioni che premiamo quest'anno non stanno solo mantenendo le operazioni, ma sono anche impegnate a trasformare attivamente i risultati aziendali”, ha dichiarato Richard Smith, responsabile dei contenuti degli eventi per CIO 100 Awards e Conference.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Michael Troncale
Experian - Pubbliche relazioni
+1 714 830 5462
michael.troncale@experian.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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