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Experian amplia l'ecosistema di Agent Trust Partner con Akamai per promuovere il commercio affidabile basato sull'AI

Experian oggi ha annunciato che Akamai Technologies è entrata a far parte del suo ecosistema di partner in espansione, progettato per promuovere ulteriormente il commercio sicuro e affidabile, basato sull'intelligenza artificiale attraverso lo schema Experian Agent Trust™ , assieme al partner Skyfire che supporta l'innovazione emergente dei pagamenti.

Man mano che iniziano a svolgere ricerche, prendere decisioni ed effettuare transazioni in autonomia, gli agenti AI introducono una sfida fondamentale per le aziende: come fidarsi di un'azione quando non è più direttamente avviata da un essere umano. Senza una connessione verificata tra esseri umani e agenti AI, il commercio autonomo introduce nuovi rischi in termini di frodi, dichiarazioni false e transazioni non autorizzate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Michael Troncale
Experian Pubbliche relazioni
+1 714 830 5462
michael.troncale@experian.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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