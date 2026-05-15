Experian amplia l'ecosistema di Agent Trust Partner con Akamai per promuovere il commercio affidabile basato sull'AI

Experian oggi ha annunciato che Akamai Technologies è entrata a far parte del suo ecosistema di partner in espansione, progettato per promuovere ulteriormente il commercio sicuro e affidabile, basato sull'intelligenza artificiale attraverso lo schema Experian Agent Trust™ , assieme al partner Skyfire che supporta l'innovazione emergente dei pagamenti.

Man mano che iniziano a svolgere ricerche, prendere decisioni ed effettuare transazioni in autonomia, gli agenti AI introducono una sfida fondamentale per le aziende: come fidarsi di un'azione quando non è più direttamente avviata da un essere umano. Senza una connessione verificata tra esseri umani e agenti AI, il commercio autonomo introduce nuovi rischi in termini di frodi, dichiarazioni false e transazioni non autorizzate.