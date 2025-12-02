Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Expedition Growth Capital raccoglie 375 milioni di dollari per il Fund III nella prima e ultima chiusura

AA

Expedition Growth Capital (“Expedition”), azienda di capitali di crescita specializzata in aziende di software, oggi ha annunciato di aver raccolto il suo terzo fondo di 375 milioni di dollari, mantenendo l'attenzione sulla collaborazione con aziende in rapida crescita da tutta Europa che hanno creato prodotti e clientele di alta qualità senza capitale di rischio. Il round di finanziamento sottoscritto in eccesso è stato completato in quattro mesi, con più di metà degli impegni presi da investitori statunitensi, compresi lasciti e fondazioni di grande rilievo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Gina Dyce - gina@burlington.cc



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario