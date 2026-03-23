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Exein presenta una sicurezza runtime di nuova generazione per proteggere il mondo nativo dell'IA

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Exein , il leader globale di sicurezza informatica runtime, oggi ha presentato Photon , una soluzione innovativa preventiva che blocca gli attacchi informatici al punto di esecuzione. Progettato per il mondo nativo IA, nel quale i sistemi digitale e fisico sono ora inseparabili, Photon rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui l'infrastruttura critica protegge sé stessa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Sayula Kirby / sayula@burlington.cc



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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