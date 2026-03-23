Exein presenta una sicurezza runtime di nuova generazione per proteggere il mondo nativo dell'IA

Exein , il leader globale di sicurezza informatica runtime, oggi ha presentato Photon , una soluzione innovativa preventiva che blocca gli attacchi informatici al punto di esecuzione. Progettato per il mondo nativo IA, nel quale i sistemi digitale e fisico sono ora inseparabili, Photon rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui l'infrastruttura critica protegge sé stessa.

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Sayula Kirby / sayula@burlington.cc





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