ExaGrid vince un nuovo premio del settore

ExaGrid ® , il leader di storage di backup a più livelli del settore, oggi ha annunciato di essere stata onorata con un premio nella categoria Secondary Storage dai primi premi annuali StorageNewsletter Awards.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260224635513/it/

ExaGrid Tiered Backup Storage wins the award for Secondary Storage for the first annual StorageNewsletter Awards.

I vincitori degli StorageNewsletter Awards sono stati scelti da una giuria di sette esperti che hanno selezionato i fornitori per ogni categoria. “Un innovatore di lunga data, ExaGrid ha avuto un ruolo fondamentale nel plasmare una nuova era di archiviazione secondaria con la sua architettura scalabile. Originariamente realizzata attorno agli HDD, la piattaforma attualmente supporta gli SSD e continua a guadagnare rapidamente quote di mercato, guidata da un solido ecosistema di canali e dalla vasta conferma di numerosi fornitori di software di backup.

Contatto per i media:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com





