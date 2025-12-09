Giornale di Brescia
ExaGrid vince 3 nuovi premi per il settore ai MSP Channel Awards

ExaGrid ® , l'unica soluzione del settore che offre storage di backup a più livelli con Retention Time-Lock alimentato dall'IA che include un livello non rivolto alla rete (con la creazione di un air gap a livelli), Auto Detect & Guard, eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, ha annunciato oggi che l'azienda è stata premiata con tre riconoscimenti durante la 1 a cerimonia annuale degli MSP Channel Awards, tenutasi a Londra il 3 dicembre 2025. I premi ricevuti sono stati:

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251209943644/it/

Photo courtesy of MSP Channel Awards.

  • Backup & DR Innovation of the Year
  • Storage Hardware Innovation of the Year
  • Storage Vendor of the Year

Molti fornitori di servizi gestiti (MSP, Managed Service Providers) utilizzano ExaGrid Tiered Backup Storage per fornire ai propri clienti Backup as a Service (BaaS), Disaster Recovery as a Service (DRaaS) e IT Data Center Outsourcing.

Contatto per i media:
Mary Domenichelli
ExaGrid
mdomenichelli@exagrid.com



  3. Ricarica la pagina se necessario