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ExaGrid tra i finalisti degli Storage Awards 2026

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ExaGrid ® , il maggior esperto mondiale indipendente di storage per il backup fornitore di Tiered Backup Storage con la sicurezza più completa e il time-lock di conservazione AI per il ripristino da ransomware, oggi ha annunciato la nomina in 16 categorie della 23a edizione annuale degli Storage Awards .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422527185/it/

ExaGrid è tra i finalisti nelle seguenti categorie:

  • Innovatore dell'anno nel settore dello storage
  • Azienda dell'anno nello storage immutabile
  • Campione del settore dello storage – Commerciale
  • Campione del settore dello storage – Marketing
  • Premio per l'eccellenza del canale
  • Innovatore dell'anno nello storage dati AI
  • Azienda dell'anno nella cyber resilienza dello storage
  • Prodotto ransomware dell'anno
  • Azienda dell'anno nella protezione dati
  • Vendor dell'anno di hardware per il backup professionale
  • Vendor dell'anno nel settore dello storage a oggetti
  • Azienda dell'anno per l'ottimizzazione dello storage
  • Vendor dell'anno di storage a capacità elevata
  • Programma dell'anno per i partner del canale
  • Prodotto dell'anno nel settore dello storage
  • Azienda dell'anno nel settore dello storage

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media:
Mary Domenichelli
ExaGrid
mdomenichelli@exagrid.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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