ExaGrid tra i finalisti degli Storage Awards 2026

ExaGrid ® , il maggior esperto mondiale indipendente di storage per il backup fornitore di Tiered Backup Storage con la sicurezza più completa e il time-lock di conservazione AI per il ripristino da ransomware, oggi ha annunciato la nomina in 16 categorie della 23a edizione annuale degli Storage Awards .

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ExaGrid è tra i finalisti nelle seguenti categorie:

Innovatore dell'anno nel settore dello storage

Azienda dell'anno nello storage immutabile

Campione del settore dello storage – Commerciale

Campione del settore dello storage – Marketing

Premio per l'eccellenza del canale

Innovatore dell'anno nello storage dati AI

Azienda dell'anno nella cyber resilienza dello storage

Prodotto ransomware dell'anno

Azienda dell'anno nella protezione dati

Vendor dell'anno di hardware per il backup professionale

Vendor dell'anno nel settore dello storage a oggetti

Azienda dell'anno per l'ottimizzazione dello storage

Vendor dell'anno di storage a capacità elevata

Programma dell'anno per i partner del canale

Prodotto dell'anno nel settore dello storage

Azienda dell'anno nel settore dello storage

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Contatto con i media:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com





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