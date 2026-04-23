ExaGrid tra i finalisti degli Storage Awards 2026
ExaGrid ® , il maggior esperto mondiale indipendente di storage per il backup fornitore di Tiered Backup Storage con la sicurezza più completa e il time-lock di conservazione AI per il ripristino da ransomware, oggi ha annunciato la nomina in 16 categorie della 23a edizione annuale degli Storage Awards .
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ExaGrid è tra i finalisti nelle seguenti categorie:
- Innovatore dell'anno nel settore dello storage
- Azienda dell'anno nello storage immutabile
- Campione del settore dello storage – Commerciale
- Campione del settore dello storage – Marketing
- Premio per l'eccellenza del canale
- Innovatore dell'anno nello storage dati AI
- Azienda dell'anno nella cyber resilienza dello storage
- Prodotto ransomware dell'anno
- Azienda dell'anno nella protezione dati
- Vendor dell'anno di hardware per il backup professionale
- Vendor dell'anno nel settore dello storage a oggetti
- Azienda dell'anno per l'ottimizzazione dello storage
- Vendor dell'anno di storage a capacità elevata
- Programma dell'anno per i partner del canale
- Prodotto dell'anno nel settore dello storage
- Azienda dell'anno nel settore dello storage
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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Contatto con i media:
Mary Domenichelli
ExaGrid
mdomenichelli@exagrid.com
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