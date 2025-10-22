ExaGrid tra i finalisti degli MSP Channel Awards 2025

ExaGrid ® , l'unica soluzione di storage di backup a più livelli con Retention Time-Lock (RTL) alimentato dall'IA che include un livello non rivolto alla rete (con air gap a livelli), funzione Auto Detect & Guard, eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, ha annunciato oggi di essere stata nominata in sei categorie per la 1 ª edizione annuale degli MSP Channel Awards , che desiderano premiare l'innovazione all'interno del canale IT.

I nuovi MSP Channel Awards nascono sulla scia dei precedenti SDC Awards con lo scopo di rispecchiare meglio lo scenario IT odierno in rapido movimento. Mentre i servizi gestiti ridefiniscono il modo in cui la tecnologia viene fornita, dalla trasformazione digitale e la cybersecurity a cloud, dati e automazione, questi premi sono un riconoscimento per le aziende, le partnership e i singoli che esercitano un vero impatto all'interno del canale.

