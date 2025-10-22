Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

ExaGrid tra i finalisti degli MSP Channel Awards 2025

AA

ExaGrid ® , l'unica soluzione di storage di backup a più livelli con Retention Time-Lock (RTL) alimentato dall'IA che include un livello non rivolto alla rete (con air gap a livelli), funzione Auto Detect & Guard, eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, ha annunciato oggi di essere stata nominata in sei categorie per la 1 ª edizione annuale degli MSP Channel Awards , che desiderano premiare l'innovazione all'interno del canale IT.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251021900219/it/

I nuovi MSP Channel Awards nascono sulla scia dei precedenti SDC Awards con lo scopo di rispecchiare meglio lo scenario IT odierno in rapido movimento. Mentre i servizi gestiti ridefiniscono il modo in cui la tecnologia viene fornita, dalla trasformazione digitale e la cybersecurity a cloud, dati e automazione, questi premi sono un riconoscimento per le aziende, le partnership e i singoli che esercitano un vero impatto all'interno del canale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Mary Domenichelli
ExaGrid
mdomenichelli@exagrid.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario